Al zeker zeven doden bij verkiezingsgeweld in Bangladesh

Bij verkiezingsgeweld in Bangladesh zijn al zeker zeven doden gevallen. De Bengalezen kiezen vandaag een nieuw parlement, maar de oppositie beschuldigt de huidige meerderheid ervan de stembusgang te vervalsen. Volgens politiewoordvoerder Abdus Salam probeerden activisten van de oppositie tijdens de nacht stembiljetten te stelen in een stembureau in Banshkhali, in het zuiden van het land. De politie werd aangevallen en opende het vuur, waarbij een aanvaller om het leven kwam. In hetzelfde district kwam een andere oppositieaanhanger om het leven bij een vergeldingsactie van regeringsgezinde betogers, nadat een van hen werd omgebracht.

Op drie andere plaatsen, in Brahmanbaria, Cox’s Bazar en Rajshahi, vielen nog eens drie doden bij geweld tussen de rivaliserende groepen. In het district Rangamati, in het zuidoosten, overleed een sympathisant van de regerende Awami Liga (AL) van premier Sheikh Hasina op weg naar het ziekenhuis ten gevolge van slagen op het hoofd door aanhangers van de oppositie.







Op bepaalde plaatsen is de stembusgang vanwege het geweld opgeschort. Bij de verkiezingen in 2014, die geboycot werden door de oppositie, vielen bijna 20 doden.

Een directe strijd tussen huidig premier Hasina en oud-premier Khaleda Zia van de Bangladesh Nationalist Party (BNP) – die opgeteld vijf ambtstermijnen achter de rug hebben – is door de opsluiting van die laatste onmogelijk. Maandag worden de eerste resultaten verwacht.

bron: Belga