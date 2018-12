Congolese verkiezingen: chaotische dag

De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (DRC) verliepen moeizaam en chaotisch: vanuit verschillende steden kwamen via sociale media berichten over problemen met de kiezerslijsten en de stemcomputers. Congolese waarnemers meldden zware onregelmatigheden.

Om de zaken nog erger te maken, was er vanmorgen een ware zondvloed in Kinshasa, waardoor straten er blank kwamen te staan. De stembureaus zijn dan ook langer dan gepland open gebleven.







Uit het al veel langer onrustige oosten van het land kwamen er bovendien berichten over geweld en intimidatie door gewapende groepen.

Twee jaar later dan gepland

In de Democratische Republiek Congo (DRC) werden vandaag, twee jaar later dan eerst gepland, een nieuwe president, parlement en provincieraden gekozen. De resultaten worden wel pas ten vroegste over een week verwacht.

Tot drie keer toe zijn de verkiezingen uitgesteld. Er is al veel inkt gevloeid over de stembusslag: de verkiezingen werden officieel uitgesteld om organisatorische redenen, maar wellicht heeft huidig president Joseph Kabila geprobeerd om zijn macht te consolideren.

Anderzijds konden naar schatting 1,2 miljoen – van de in totaal ruim 40 miljoen stemgerechtigden – vandaag nog niet gaan stemmen. In drie kiesdistricten is de stembusgang immers uitgesteld naar maart: in het noordoosten van het land wegens het ebolavirus, in het westen wegens etnische onlusten. Er wordt rekening mee gehouden dat de verkiezingen nieuw geweld kunnen veroorzaken. Kabila zelf was, na twee termijnen, niet meer verkiesbaar.