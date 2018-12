Vrouwen zijn betere hondenbaasjes dan mannen

Een goed baasje begrijpt meteen wat zijn of haar huisdier wil zeggen met gegrom of gekwispel. En vrouwen zijn hier beter in dan mannen, zo blijkt uit een studie van het vakblad Royal Society of Open Science.

Onderzoekers van de Loránd Eötvös-universiteit van Boedapest hebben het gegrom van achttien honden opgenomen. Daarna moesten 40 mensen naar de opnames luisteren én oordelen hoe het gegrom klom. Waren de honden bang, speels, agressief, wanhopig of gelukkig? Bovendien moesten ze de context proberen schetsen.

Hersenen







En wat bleek? Vrouwen waren een stuk beter in deze test dan mannen. “Onze fMRI-onderzoeken suggereren dat honden en mensen gelijkaardige hersengebieden gebruiken om de emoties in vocalisaties van anderen te beoordelen”, schrijft hoofdonderzoeker Tamás Faragó.

Empathie

Maar hoe komt het nu dat sommige dames de viervoeters beter begrijpen? “Vrouwen zijn vaak empatischer en gevoeliger voor de emoties van anderen”, klinkt het. “Dat helpt om begrip op te brengen voor de toestand of reactie van de dieren.”