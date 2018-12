VIDEO. Zo sta je altijd goed op de foto

Tijdens de feestdagen worden er heel wat foto’s genomen. Veel kans dat je elk jaar opnieuw weer teleurgesteld bent met het resultaat. Tenzij je gezegend bent met een extreem fotogeniek kopje natuurlijk. Met deze lifehack sta je altijd goed op de foto.

Volgens portretfotograaf Peter Hurley is vooral je kaaklijn van belang. Hoewel we van nature geneigd zijn om die niet optimaal in de kijker te zetten, is er een eenvoudig trucje voor. Kijk in de camera zoals je normaal zou doen, maar breng je voorhoofd licht vooruit en naar beneden. Et voilà, de perfecte foto ligt voor het oprapen. Geen dank!







Het filmpje duurt vijftien minuten, maar is zeker het bekijken waard als je meer duiding wil!