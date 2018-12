VIDEO. YouTuber maakt magische versie van ‘Home Alone’

Niets zo magisch als de kerstperiode. Behalve dan misschien een magische parodie op de legendarische kerstklassieker ‘Home Alone’.

YouTuber Zach King maakt er een sport van om videobeelden digitaal te bewerken zodat het lijkt alsof hij kan toveren. In zijn nieuwste werk haalt hij ‘Home Alone’ door de montagemolen. Je weet wel, die kaskraker met dievenpranker Kevin McCallister (Macaulay Culkin) uit 1990.

Prachtige videobewerking







Zo creëert Zach een digitaal gat in de vloer, tovert hij een krijtlijn om in een koord, transformeert hij zeepbubbels in knikkers, en projecteert hij zichzelf op de muur. En de dieven trappen er – uiteraard – met beide voeten in. Resultaat? Vier minuten en een half puur kijkplezier.