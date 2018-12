Instagramster valt pijnlijk door de mand met vervalste vakantiekiekjes

Een foto van het uitzicht op een meer vanuit een tent getrokken, een reiziger die in het midden van een idyllische weg door een bos poseert, beelden van een hippe rooftopbar in één of andere wereld. Instagram staat vol van dergelijke kiekjes. De druk is dan ook groot om aan die standaard van coolheid te blijven voldoen.

De Zweedse Johanna Olsson is één van die trendy Instagrammers die de wereld rondreist en de idyllische kiekjes deelt met haar duizenden volgers. Recentelijk zijn echter beelden van een citytrip naar Parijs onder vuur gekomen, en wanneer U de onderstaande Insta-posts onder de loep neemt, wordt al snel duidelijk waarom.







Fotoshop

De laatste reactie vat het zowat samen. “Ik veronderstel dat elke foto op dit belachelijk account gefotoshopt is, net als deze”, zegt een zekere Finalboss.

Eind september was ze in de Franse hoofdstad op een betaalde trip om er verschillende kledingitems te promoten in een glamoureuze setting. En hoewel ze wel degelijk naar Parijs ging, kan je het niemand kwalijk nemen daaraan te twijfelen.

Dit omdat de 28-jarige Zweedse duidelijk de achtergrond van bepaalde foto’s heeft gemanipuleerd. Vooral op de onderstaande foto is het geknip en geplak van bijzonder lage kwaliteit.



Iedereen doet het

Nadat de foto’s in Zweden viraal gingen, rakelde Olsson het thema op in een Instagram story. “Eén van de foto’s vond ik niet zo goed, dus plaatste ik een andere achtergrond om het wat beter te maken. Eerst merkte niemand het op, dus ik besloot het zo te laten.”

“Ik vind de aandacht wat ridicuul”, zei ze nog. “Er zijn heel wat influencers die net hetzelfde doen, met vogels, regenbogen en andere zotte hemels.”

Olsson verduidelijkte nog dat ze wel degelijk in Parijs was, en dat ze niet van plan was de bewuste foto’s van Instagram te halen. “Het waren samenwerkingen met sponsors en de beelden zijn mooi.”