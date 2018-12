Dit was de hardst werkende Britse royal in 2018

Velen zullen zegge: “prinses wie?”, maar de royaltykenners onder ons zal het niet verrassen dat juist Anne de volste agenda had in 2018. Het is ten slotte al het derde jaar op rij dat de prinses de meeste verplichtingen had. De dochter van koningin Elizabeth was het afgelopen jaar maar liefst 180 dagen op pad voor het koningshuis.







Ook haar broers weten nog flink van aanpakken. Edward staat op een mooie tweede plek met 170 dagen, gevolgd door prins Charles met 160 dagen en prins Andrew met 140 dagen.

Jonger, maar niet actiever

De jongere generatie blijkt een stuk minder druk. Prins William was 120 dagen bezig met officiële zaken, terwijl prins Harry slechts 90 dagen actief was. Meghan en Catherine hadden het helemaal rustig, in totaal waren zij samen slechts 100 dagen werkzaam. Koningin Elizabeth blijkt harder te werken dan haar kleinkinderen, zij was 125 dagen aan de slag voor het koningshuis.