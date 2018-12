De populairste Uber-bestemmingen van 2018

Taxidienst Uber kon je in 2018 in alle uithoeken van de wereld terugvinden. Ook reizigers maakten er gretig gebruik van. De populairste bestemmingen van 2018 zijn immers allemaal toeristische bezienswaardighdeden. Een tipje van de sluier: New York is populair, met het Empire State Building en de Freedom Tower op kop.

Top 15-bestemmingen

Empire State Building (New York, VS) Freedom Tower (New York, VS) CN Tower (Toronto, Canada) Arc de Triomphe (Parijs, Frankrijk) Eiffeltoren (Parijs, Frankrijk) Burj Khalifa (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten) Buckingham Palace (Londen, VK) Disneyland (Parijs, Frankrijk) Golden Gate Bridge (San Francisco, VS) Sydney Opera House (Sydney, Australia) De Blauwe Moskee (Istanboel, Turkijke) De Berlijnse Muur (Berlijn, Duitsland) Het Vaticaan Christus de Verlosser (Rio de Janeiro, Brazilie) Piramide van Giza (Egypte)