Zeven doden bij bootongeluk in Suriname

Bij een ongeluk met een kleine houten passagiersboot, een korjaal, zijn vrijdag in Suriname ten minste zeven mensen om het leven gekomen, onder wie ook kinderen. Dat meldt de NOS. Het ongeluk gebeurde op de Coppenamerivier, in het noordwesten van het land. Er worden ook nog drie opvarenden vermist. De korjaal vervoerde dertig inwoners van het indianendorp Corneliskondre naar Kalebaskreek. Volgens ooggetuigen was de rivier onstuimig en sloeg er een grote golf in de korjaal. De inzittenden vluchtten naar een kant van de boot, waardoor die omsloeg.

Alle slachtoffers, onder wie vier kinderen, zijn inwoners van Corneliskondre. De stoffelijke overschotten zijn overgebracht naar de hoofdstad Paramaribo. Een vrouw en twee kinderen worden nog vermist. Volgens overlevenden droegen de meeste passagiers geen zwemvest, hoewel dat in Suriname verplicht is.

Het ongeluk gebeurde ruim 100 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Paramaribo.

bron: Belga