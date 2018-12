Wiskundige Jean Bourgain overleden

De vooraanstaande Belgische wiskundige Jean baron Bourgain is op zaterdag 22 december in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overleden. Dat heeft zijn familie zaterdagavond aan Belga gemeld. Bourgain, geboren op 28 februari 1954 in Oostende, was een wereldautoriteit in zijn discipline. Hij was onder meer professor aan de VUB, de universiteit van Illinois en het Institut des hautes études scientifiques in Bures-sur-Yvette (nabij Parijs). Sinds 1994 was hij een van de acht vaste leden van de hoog aangeschreven School of Mathematics van het Institute for Advanced Study in Princeton (VS).

De voorbije decennia heeft hij op verschillende deelgebieden van de wiskunde zijn stempel gedrukt. Onder meer de meetkunde van Banachruimten, harmonische analyse, analytische getaltheorie, combinatoriek, ergodische theorie, niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen.

Bourgain behaalde enkele belangrijke internationale wiskundige prijzen, zoals de Breakthrough Prize in Mathematics 2016. In 2015 kreeg hij de adelijke titel van baron. Jean Bourgain werd 64 jaar en is zaterdag gecremeerd.

bron: Belga