Verkiezingen18 – Geen commentaar na gesprek De Clercq-Peeters

De aantredende Gentse burgemeester Mathias De Clercq heeft zaterdagavond het aangekondigde gesprek gehad met uittredend schepen en partijgenoot Christophe Peeters (Open Vld). Na afloop wenste geen van beiden commentaar geven. De gemoederen binnen de Gentse liberale partij zijn verhit omdat Sami Souguir in het nieuwe college schepen wordt, ten nadele van de ervaren Christophe Peeters. De schepen van Financiën en Feestelijkheden viel na een stemming in het partijbestuur uit de boot. Hij kreeg 4.837 voorkeursstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir.

“Ik ben ervan overtuigd dat Christophe Peeters een prominente rol zal blijven spelen in onze partij en zal me daartoe ook engageren”, verklaarde De Clercq eerder deze week.

bron: Belga