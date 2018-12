Syrisch vluchtelingenkamp in Syrië getroffen door modderstroom

In het noorden van Syrië is een vluchtelingenkamp getroffen door een enorme modderstroom. Honderden tenten zijn weggespoeld en heel wat drinkbaar water en voedsel is vernield. Dat melden de lokale hulpdiensten. Het vluchtelingenkamp in Atme, aan de grens met Turkije, werd gedurende twee dagen getroffen door hevige regenval. Een enorme modderstroom heeft er lelijk huisgehouden: tenten en shelters werden weggespoeld, bedden, matrassen en tafels zijn vernield en ook voedsel en bidons met drinkbaar water zijn weggespoeld.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten maakt zich zorgen over de gezondheid van de getroffen inwoners.

bron: Belga