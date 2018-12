Oppositiekandidaat en EU-ambassadeur wonen mis bij in Kinshasa

Martin Fayulu, kandidaat bij de Congolese presidentsverkiezingen van morgen, heeft vandaag een oecumenische mis voor de vrede bijgewoond in Kinshasa. Ook de Belgische EU-ambassadeur Bart Ouvry en verschillende andere diplomaten woonden de mis bij. Donderdagavond nog kreeg Ouvry 48 uur de tijd om het land te verlaten. De mis was georganiseerd door de Cenco, de bisschoppenconferentie, en de protestantse ECC. De twee geloofsgemeenschappen hadden eerder deze week in een persbericht aan de kiescommissie gevraagd “de datum van 30 december te respecteren” voor de verkiezingen die al drie keer uitgesteld werden. Aan de kandidaten werd gevraagd “de democratische geest in ere te houden”.

Na de mis zitten Fayulu en de andere kandidaten samen met de kiescommissie en vertegenwoordigers van de SADC, de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika.







De maatregel tegen Ouvry kwam er omdat de EU de sancties tegen 14 Congolezen, onder wie presidentskandidaat Emmanuel Ramazani, eerder deze maand verlengde. Na afloop van de mis tweette Ouvry dat de boodschap van vrede en eenheid die hij in de kathedraal gehoord had “een universele en essentiële boodschap is aan de vooravond van de verkiezingen, en ik sluit mij daar volledig bij aan”.

Bron: Belga