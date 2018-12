NBA – Lakers verliezen derby van Clippers, Toronto speelt leidersplaats kwijt

De LA Lakers hebben ook hun tweede wedstrijd zonder de geblesseerde LeBron James verloren. In het Staples Center waren ze vrijdagavond niet opgewassen tegen de LA Clippers. Die wonnen de derby met 107-118. Het was het eerste treffen van het seizoen tussen beide teams uit Los Angeles. Bezoeker Lou Williams eiste met 36 punten de hoofdrol op. Bij de Lakers kwam Kyle Kuzma tot 24 punten.

LeBron James moest voor de tweede opeenvolgende keer toekijken. De superster uit de NBA blesseerde zich op kerstdag in de partij tegen kampioen Golden State aan de lies. Zonder LBJ verloren de Lakers donderdag ook al in Sacramento (117-116).

Aan de top van de Western Conference verstevigde Denver zijn leidersplaats door met 102-99 te winnen van San Antonio. Jamal Murray maakte 31 punten voor de Nuggets, die een achtste thuiszege op rij boekten.

In de Eastern Conference verspeelde Toronto de eerste plek aan Milwaukee. De Raptors verloren vrijdagavond met 116-87 in Orlando. Nikola Vucevic was met 30 punten en 20 rebounds dé man bij de Magic.

