Londen geeft meer dan 100 miljoen pond uit aan ferry-contracten

Het Britse ministerie voor Transport heeft de voorbije maanden voor 107 miljoen pond (120 miljoen euro) contracten afgesloten met ferry-maatschappijen. Londen vreest namelijk “ernstige opstoppingen” in Dover in het geval van een brexit zonder akkoord, en met de nieuwe contracten moet het verkeer over zee beter gespreid worden. Dat meldt de BBC vandaag. Er werden contracten afgesloten met het Franse Brittany Ferries (52 miljoen euro), het Deense DFDS (52 miljoen euro) en het Britse Seaborne (15 miljoen euro). Zij zullen extra verbindingen tussen Groot-Brittannië en het vasteland moeten verzorgen. In de contracten is te lezen dat de controles die het gevolg zullen zijn van een no deal “kunnen leiden tot een vertraging bij de levering van essentiële goederen”. Er wordt gevreesd voor monsterfiles van vrachtwagens in de buurt van de havens.

Met deze extra verbindingen kunnen bijna 4.000 extra vrachtwagens van het vasteland naar Groot-Brittannië gebracht worden, of ongeveer 10 procent van de huidige trafiek in Dover. De extra verbindingen worden gemaakt met havens zoals Poole, Portsmouth en Plymouth, in het zuiden, en Immingham en Felixstowe, in het oosten.







Voor deze contracten werd niet de gebruikelijke procedure van de openbare aanbesteding gevolgd, volgens het ministerie vanwege de “hoogdringendheid van de situatie”, veroorzaakt door “onvoorspelbare gebeurtenissen”.

Oppositiepartij LibDems noemt deze contracten “compleet krankzinnig”. “De regering kan een brexit zonder akkoord vermijden, maar geeft in de plaats daarvan miljoenen uit aan last minute-contracten”, aldus partijleider Vince Cable. “En het feit dat dit geld vooral naar Europese bedrijven gaat, is wel heel ironisch.”

In het Britse parlement is geen meerderheid voor het brexit-akkoord dat Brussel en Londen gesloten hebben, wat de kans op een no deal op 29 maart volgend jaar heel waarschijnlijk maakt.

Bron: Belga