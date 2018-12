Lage opkomst voor zevende actieweekend

Slechts enkele duizenden gele hesjes hebben vandaag actie gevoerd over heel Frankrijk. Het was het zevende actieweekend op rij van de gele hesjes. Er waren manifestaties in onder meer Parijs, Marseille, Bordeaux, Lyon en Toulouse. Her en der waren er ook confrontaties en incidenten met de politie. Over heel Frankrijk kwamen vorige zaterdag iets meer dan 38.000 gele hesjes op straat, tegenover 66.000 een week eerder en 282.000 op de eerste zaterdag, 17 november. Voor een deel van de beweging heeft die lagere opkomst volgens waarnemers te maken met de feestdagen, en zullen de acties in januari weer een grote opkomst kennen.

In Parijs kwam vandaag een duizendtal actievoerders opdagen, in Bordeaux zo’n 2.400. Ze eisten onder meer het ontslag van president Emmanuel Macron en een verhoging van de koopkracht voor alle Fransen.







Een aantal heethoofden ging in de Franse hoofdstad ook manifesteren voor de gebouwen van enkele media. Enkele honderden gele hesjes protesteerden bij tv-zenders BFMTV en France Télévisions. Ze beschuldigden de journalisten ervan dat ze “meeheulen” met de regering en gooiden projectielen naar de ordediensten. De politie vuurde traangas af en pakte enkele manifestanten op. Nadien keerde de rust weer.

Ook in de Franse steden Rouen en Nantes kwam het tot incidenten tussen de politie en de manifestanten.

In totaal pakte de Franse politie over het hele land een twintigtal betogers op.

