Handelsoorlog VS-China – China en VS boeken vooruitgang in onderhandelingen over handelsconflict

De Verenigde Staten en China boeken vooruitgang in hun onderhandelingen over het handelsconflict. Dat hebben de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump zaterdagavond bekendgemaakt. Xi Jinping en Trump hebben zaterdag een lang telefoongesprek gehad. “Beide landen willen vooruitgang boeken in hun relaties”, meldde de Chinese president. “China en de VS willen beiden een wapenstilstand in hun handelsoorlog.”

Ook Trump bevestigt de vooruitgang in de onderhandelingen. “Ik heb zonet een lang en goed telefoongesprek gehad met de president van China”, tweette de Amerikaanse president. “Als we een overeenkomst bereiken, zal die lang zijn en over alles gaan. We maken goede vooruitgang.”

Begin december, op de G20-top in Argentinië, spraken Trump en Xi Jinping af om gedurende negentig dagen een wapenstilstand in het handelsconflict te hanteren. Er zouden in die periode geen nieuwe invoerheffingen worden gelanceerd of bestaande invoerheffingen verhoogd, om kans te bieden aan overleg.

Bloomberg meldde donderdag nog dat een Amerikaanse delegatie tijdens de week van 7 januari afzakt naar Peking om er te proberen het handelsoverleg met China te doen vorderen.

Bron: Belga