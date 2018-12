Grijs weer houdt aan

Deze namiddag blijft het zwaarbewolkt met in de Ardennen nevel of mist. Eerst is het overwegend droog, maar in de loop van de namiddag valt er vanaf het noordwesten af en toe wat lichte regen of motregen. Over het uiterste zuidoosten blijft het meestal droog tot de avond. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 1 graad in Belgisch Lotharingen, 2 à 3 graden in de Ardennen, 8 of 9 graden in het centrum en 10 graden aan de kust. Er waait een matige, aan zee soms een vrij krachtige wind uit zuidwest tot west. Vanavond wordt het al snel droog over het westen en het noordwesten, maar elders valt er soms nog wat lichte regen of motregen. Over het uiterste zuidoosten kan die neerslag aanvankelijk nog wat aanvriezen. Volgende nacht valt er in Hoog-België eerst nog wat lichte regen of motregen, terwijl het elders droog blijft. In vele streken blijft het zwaarbewolkt, maar in de loop van de nacht kunnen er lokaal wel opklaringen voorkomen, vooral dan in het westen. In Hoog-België is het nevelig of mistig. Elders kunnen ook lokale mistbanken ontstaan tijdens opklaringen. De minima schommelen tussen 1 en 6 graden, afhankelijk van de breedte van de opklaringen. De matige wind wordt later zwak uit west tot noordwest.

Morgen blijft het overwegend zwaarbewolkt. Eerst is het droog met nevel of lokale mistbanken. In de namiddag valt er vanaf het westen af en toe lichte regen of motregen. We verwachten maxima van 3 graden in de Hoge Venen, 7 of 8 graden in het centrum tot 10 graden aan zee. Er waait een zwakke tot matige wind, meestal uit zuidwestelijke richtingen. Morgenavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met nog steeds kans op motregen bij tussenpozen. De minima liggen tussen 2 of 3 graden in de Hoge Ardennen en 8 graden over het westen. De westelijke wind waait zwak of matig.







Maandag krijgen we opnieuw weinig of geen opklaringen en valt er soms wat lichte regen of motregen. Het is nog steeds vrij zacht met maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 10 graden over het westen. Het is rustig bij een overwegend zwakke westen- tot noordwestenwind.

Ook voor dinsdag verwachten we weinig verandering en dus veel wolken met af en toe wat motregen of lichte regen. We krijgen maxima van 3 graden in de Hoge Ardennen tot 9 graden in Vlaanderen. De matige westenwind ruimt naar het noordwesten.

Woensdag stroomt er minder zachte lucht van polaire oorsprong over onze streken met eerder nog maxima rond 5 graden in het centrum van het land. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui, die hoofdzakelijk ten zuiden van Samber en Maas een winters karakter kan aannemen. Er waait een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest.

Van donderdag tot zaterdag verwachten we in de meeste streken nog steeds maxima rond 5 graden. De kans op (winterse) neerslag lijkt klein te blijven. Het is dikwijls bewolkt, maar een aantal zonnige perioden tussendoor zijn ook mogelijk. De wind is vaak matig uit noord tot noordwest.

bron: Belga