Geen treinverkeer tussen Diest en Hasselt na aanrijding persoon in Kermt

Het treinverkeer tussen Diest en Hasselt is zaterdagavond volledig onderbroken nadat een trein een persoon aanreed in Kermt, bij Hasselt. Dat zegt Thomas Baeken van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid via Leuven en Aarschot. De NMBS zal ook vervangbussen inleggen. De aanrijding gebeurde rond 18 uur zaterdagavond in de buurt van een spoorwegovergang aan de Lummense Kiezel. Door de aanrijding zijn zes overwegen in alarmfase gegaan en blijven ze gesloten. De politie leidt het verkeer lokaal om.

bron: Belga