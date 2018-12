Galapagoseilanden verbieden vuurwerk om ecosysteem te beschermen

Om het unieke ecosysteem te beschermen hebben de Galapagoseilanden de verkoop en het gebruik van van vuurwerk verboden. Dat besliste het lokale bestuur vrijdag. Vuurwerk dat geen lawaai maakt, blijft wel toegelaten. “Ecosystemen die zo uitzonderlijk zijn als op de Galapagoseilanden worden schade toegebracht door vuurwerk”, klinkt het in een mededeling. Vuurwerk veroorzaakt hartkloppingen bij dieren, hartziektes, stress en angst. Ook verandert hun gedrag, en hun overleven wordt in gevaar gebracht. De chemicaliën in het vuurwerk contamineren bovendien water en lucht, klinkt het. Daarnaast berokkent vuurwerk schade aan mensen, vooral aan kinderen.

De Galapagoseilanden zijn vanwege hun bijzondere fauna en flora sinds 1978 werelderfgoed. De archipel, met zijn ongeveer 130 eilanden, behoort politiek tot het ongeveer 100 kilometer verder gelegen Ecuador. In april verbood het eiland nog plastic voor eenmalig gebruik. Het afgelopen jaar brachten ongeveer 200.000 toeristen een bezoek aan de eilanden.

bron: Belga