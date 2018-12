Duitse politie arresteert twee hondensmokkelaars op weg naar België

Bij een controle op de A6 in het Duitse Waidhaus heeft de politie een zending met 37 hondenwelpen onderschept. De jonge dieren van enkele weken oud waren onderweg naar België. De bestuurders, twee Hongaren van 41 en 43 jaar, werden opgepakt. Dat heeft de Bundespolizei bekendgemaakt, zo bericht de nieuwswebsite BR24 zaterdag. De hondenwelpen werden in erbarmelijke omstandigheden vervoerd en zaten deels in hamsterkooien, dozen en kratten. Ze waren uit Hongarije via Tsjechië in Duitsland aanbeland. De bestemming was België, aldus de politie. Het ging om husky’s, mops, Yorkshire terriers, havanezers, maltezers, Engelse en Franse bulldogs. De pups zijn in beslag genomen en in quarantaine geplaatst in opvangcentra in Wunsiedel, Regensburg en Nürnberg.

Naast een boete van 10.000 euro wacht de hondensmokkelaaars een factuur die tot 25.000 euro kan oplopen voor de opvang van de dieren, aldus BR24.

bron: Belga