Dendoncker en Wolverhampton kloppen Tottenham, Odoi (Fulham) wint degradatietopper

Op de 20e speeldag in de Premier League hebben Toby Alderweireld en Tottenham met 1-3 verloren tegen Wolverhampton, waar Leander Dendoncker zijn eerste basisplaats kreeg. Denis Odoi pakte drie belangrijke punten in de degradatietopper tegen het Huddersfield van Depoitre en Mbenza. Wolverhampton-coach Nuno Espirito dropte Dendoncker in de basis op het middenveld tegen Tottenham. Dendoncker speelde een aardige partij en mocht in de 68e minuut gaan rusten. Na 22 minuten opende de onvermijdelijke Harry Kane op aangeven van Son de score voor Tottenham. In de tweede helft kon Wolverhampton via een buffelstoot van Boly op corner (72.) gelijkmaken. Zeven minuten voor affluiten scoorde Jimenez voor Wolverhampton de 1-2 en in de 87e minuut volgde zelfs de 1-3 van invaller Helder Costa. Bij de Spurs stond Toby Alderweireld de hele wedstrijd tussen de lijnen. Mousa Dembélé en Jan Vertonghen zijn nog out met blessures.

In het degradatieduel tussen Fulham en Huddersfield stonden de zenuwen strak gespannen. Odoi pakte net voor rust een gele kaart, maar maakte toch de 90 minuten vol. Bij Huddersfield bleef Isaac Mbenza op de bank. Laurent Depoitre werd in de 65e minuut ingebracht om het verschil te maken, maar tevergeefs. In de toegevoegde tijd maakte ex-Anderlechtspits Alexander Mitrovic het reddende doelpunt voor Fulham (90+1.).







Geen Christian Kabasele bij Watford. De vleugelverdediger ondervond nog te veel last van zijn botsing met de doelpaal in de vorige wedstrijd tegen Chelsea. Zonder Kabasele speelde Watford in eigen huis 1-1 gelijk tegen Newcastle.

In het klassement doet Tottenham een slechte zaak. Het blijft hangen op zeven punten van leider Liverpool. De Reds ontvangen later op de dag nog Arsenal. Wolverhampton is voorlopig zevende met 29 punten. Fulham loopt onderaan vier punten uit op rode lantaarn Huddersfield en springt over Burnley naar de achttiende plaats.

Bron: Belga