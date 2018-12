Congolese verkiezingen – Europese vertegenwoordiger Bart Ouvry op terugvlucht naar Brussel

De Belg Bart Ouvry, die als vertegenwoordiger van de Europese Unie aanwezig was in Congo voor de verkiezingen, is zaterdagavond terug op weg naar Brussel. “Vlucht vanavond naar Brussel – met nostalgie voor de uitstekende collega’s, de talrijke vrienden die ik heb ontmoet in dit mooie land. Ik draag Congo en de Congolezen altijd in mijn hart en zal dat altijd blijven doen”, aldus Ouvry zaterdagavond op Twitter. Kinshasa droeg donderdag de Europese Unie op om binnen de 48 uur de vertegenwoordiger van de EU in Congo terug te roepen. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Europese sancties tegen 14 Congolese personen, onder wie de kandidaat van de regering voor de presidentsverkiezingen van zondag.

De Europese autoriteiten betreurden de uitwijzing in Congo van hun vertegenwoordiger Bart Ouvry. De beslissing van de Congolese autoriteiten is “totaal ongerechtvaardigd” en “contraproductief” vlak voor de verkiezingen van zondag.

bron: Belga