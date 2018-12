Brandstofprotest – Honderdtal gele hesjes trekken door Charleroi

Ruim honderd gele hesjes verzamelden zaterdagnamiddag in het centrum van Charleroi en trokken door verschillende wijken van de stad. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor. De demonstranten namen de gelegenheid te baat om hun eisen te herhalen, onder meer de verlaging van een aantal taksen. De manifestanten, veelal uit de regio Charleroi, vertrokken in de centrumwijk. Nadien trokken ze naar de benedenstad, meer bepaald naar het commercieel centrum Rive Gauche. Terug in het stadscentrum werd opgestapt naar het handelscentrum Ville 2 en het stadhuis.

Ook in de komende dagen zijn samenkomsten voorzien.

bron: Belga