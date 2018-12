Achthonderd babylijkjes worden opgegraven in voormalig Iers huis voor ongehuwde moeders

In het onderzoek naar massagraven van babylijkjes in een voormalig opvanghuis in Ierland gaan de speurders volgend jaar liefst 796 lijkjes opgraven. Dat meldt Sky News vandaag. Het tehuis in Tuam werd van 1925 tot 1961 door de katholieke kerk beheerd. De lijkjes werden al in 2014 aangetroffen in het tehuis dat gerund werd door nonnen. Er was geen sprake van lijkkisten of een gedenkteken. De lijkjes zijn volgens de commissie in Dublin die de zaak onderzoekt hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit die periode.

De speurders hebben in een 20-tal ondergrondse kamers al een aantal babylijkjes opgegraven maar de regering moet een wetswijziging doorvoeren om alle stoffelijke overschotten te kunnen opgraven. De regering in Dublin hoopt dat in het tweede deel van 2019 rond te hebben. “Intussen kunnen we experten aanduiden die al voorbereidend werk kunnen uitvoeren”, aldus de Ierse premier Leo Varadkar.







De onderzoekscommissie onderzoekt in opdracht van de regering verdere aanwijzingen voor misbruik in voormalige opvangtehuizen voor ongehuwde moeders in het streng katholieke land. Volgens schattingen leefden in de vorige eeuw zowat 35.000 ongehuwde moeders in een tiental opvanghuizen in Ierland.

bron: Belga