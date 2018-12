VIDEO. Orka komt snuffelen aan watersporter

Een watersporter in Nieuw Zeeland heeft het avontuur van zijn leven meegemaakt. Terwijl de kneeboarder zich in het midden van de oceaan bevond, kwam een orka even poolshoogte nemen.

Kneeboarden, een watersport waarbij je al zittend op je knieën wordt voortgetrokken door een speedboot of aan een kabel, is op zich al best spannend. En ook al vallen orka’s normaal geen mensen aan, het moet toch even schrikken zijn als zo’n reusachtig dier doodleuk op je komt afgezwommen. Dat mocht deze man in Auckland ondervinden.