IN BEELD. Het duurste huis ter wereld staat te koop

Zo’n 447 miljoen Amerikaanse dollar, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 392 miljoen euro. Dat is het indrukwekkende prijskaartje van het duurste huis ter wereld. Het pand staat in Hongkong en wordt momenteel te koop aangeboden door de vastgoedtak van het bekende veilinghuis Christie’s.

Het luxueuze stulpje uit 1991 is te vinden in ‘The Peak’, de duurste wijk van China. Voorzien van een buitenzwembad, vier slaapkamers met badkamers, twee garages en een tuin van zo’n 15 are, is er aan ruimte geen gebrek.







Het pand omvat 575 vierkante meter, wat betekent dat de potentiële koper voor elke vierkante meter (!) bijna 682.000 euro moet neertellen. Best veel, wetende dat je voor zo’n bedrag in ons land al een hele villa op de kop kan tikken. Niet toevallig heeft Hongkong al jarenlang de minst betaalbare woonmarkt ter wereld.

Volgens de Franse krant Le Figaro is de villa in handen van het management achter een Aziatische holding, dat er in 2014 ‘amper’ 16 miljoen euro voor moest neertellen. Christie’s zou naar verluidt nog geen bod hebben ontvangen.