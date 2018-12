Eindelijk: Pizza Monopoly is officieel

Speel je graag bordspelletjes, maar zou je graag eens je standaard spelletjesavond wat extra peper(oni) geven? Dan heeft Monopoly voor jou de oplossing. Er is nu namelijk een Monopoly-spel waarin je geen onroerend goed koopt, maar wel pizza.

De opzet van Pizza Monopoly is zeer gelijkaardig aan die van de normale versie. Maar in plaats van huizen en hotels, gaat het erom zo veel mogelijk toppings te bemachtigen, van pepperoni tot aan ananas. Gedurende het spel verzamel je zo veel toppings als je kan om zo de tegenstander te vernietigen. Degene met de meeste pizzapunten aan het einde van het spel, is de winnaar.







Pizzadoos

Natuurlijk is het pizza-thema ook doorgetrokken in andere aspecten van het spel. Zo vind je in het pakket onder andere een kaasrasp, een pizzasnijder, een kok en een bezorgfiets. En misschien wel het leukste van al? De doos van het spel lijkt uiteraard op een échte pizzadoos.