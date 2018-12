5 redenen om deze winter naar de sauna te gaan

In het Hoge Noorden kunnen ze er wat van. Voor de Zweden, Finnen en Noren is naar de sauna gaan een doodnormale zaak. Minstens een keer per week gaan ze lekker zweten, afkoelen en opnieuw zweten. Jij zou dat beter ook doen en dit is waarom.

1. Ultieme ontspanning

Bij temperaturen van 80 tot 100°C is het moeilijk om iets anders te doen dan ontspannen. Een saunasessie is zowel voor je lichaam als geest een ultiem moment om even op adem te komen. Door de warmte komen er endorfines vrij in je lichaam, wat zorgt voor een groot gevoel van welzijn. Ook je spieren en gewrichten hebben baat bij de sauna. Pijn en stijfheid smelten als sneeuw voor de zon.

2. Betere bloedsomloop







Als je na de hete sauna onder een koude douche stapt, stimuleert dat je bloedsomloop. Een duik in de verse sneeuw werkt trouwens ook, maar in België moet je daar niet te hard op rekenen.

3. Weerstandsboost

Als je in de sauna zit, creëer je eigenlijk een soort artificiële koorts. Je lichaam maakt daardoor witte bloedcellen en antistoffen aan. Een beetje ziek? Je bent er zo weer van af.

4. Zacht velletje

Veel kans dat je in de sauna flink zweet. Dat lijkt misschien een beetje vies, maar zweten is belangrijk voor je gezondheid. En voor je huid. De afvalstoffen worden afgevoerd en je blijft achter met een zacht velletje en een rozig gevoel.

5. Daten

Waarom ga je niet met je lief naar de sauna in plaats van naar de film? Het is eens iets anders en je vaart er allebei wel bij. Veel kans dat die endorfines ook je seksuele leven een boost geven. Dus neem gezellig de hele dag vrij!