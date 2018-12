Yanina Wickmayer (WTA 122) is met een valse noot begonnen aan het nieuwe tennisseizoen. Ze verloor vandaag in de eerste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar). De 29-jarige Wickmayer ging in drie sets onderuit tegen de 22-jarige thuisspeelster Zoe Hives (WTA 223). Het werd 4-6, 6-3 en 6-2 na 1 uur en 47 minuten wedstrijd.

Elise Mertens (WTA 12) staat rechtstreeks op de hoofdtabel. Ze kent haar eerste opponente nog niet.







Bron: Belga