Weerbericht: 2018 eindigt betrokken en miezerig

Het is vandaag zwaarbewolkt met soms nevel of mist. In de Ardennen blijft het lang zonnig met maxima van 3 tot 8 graden. Vanavond en -nacht is het betrokken met lokaal motregen. Lokaal kan mist voorkomen. De minima gaan van -2 tot +6 graden. Dat meldt het KMI. Morgenochtend hangt er veel lage bewolking en vooral bezuiden Samber en Maas kan er nevel en mist voorkomen of valt er wat motregen. Overdag blijft het zwaarbewolkt met lokaal wat gemiezer. Het is zacht met maxima van 10 graden in Vlaanderen tot 4 graden in de Hoge Venen. De wind waait matig uit zuidwest, ruimend naar west. Aan zee waait de wind soms vrij krachtig met rukwinden rond 50 km/uur.

Morgennacht trekt een zwakke storing door het land. Het is hierbij betrokken met wat lichte regen. Na de doortocht klaart de hemel wat op en ontwikkelt zich nevel en mist, vooral nabij de Franse grens. De minima schommelen tussen 0 en 4 graden. Er waait een matige westenwind. In de loop van de nacht wordt de stroming meer noordwestelijk en blijft matig over het oosten en aan zee, maar zwakt af elders.







Zondag hangen er veel lage wolken en en kan er wat nevel of mist voorkomen. In het noorden is er kans op enkele opklaringen. In de namiddag bereikt een storing ons land vanaf het westen. Het wordt overal betrokken en er valt soms wat lichte regen of motregen. De maxima worden pas ’s avonds bereikt en halen 4 à 5 graden over de Ardense toppen tot 9 à 10 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig, aan zee matig, uit westzuidwest tot westnoordwest.

Maandag en dinsdag blijven we onder invloed van vochtige luchtmassa’s die ons bereiken omheen een hogedrukgebied boven het Kanaal. Het is overwegend zwaarbewolkt met soms wat (mot)regen. We krijgen maxima van 4 à 5 graden in de Ardennen tot 9 graden in Vlaanderen.

Woensdag bereikt ons polaire lucht uit het noorden. Het wordt wisselvallig met een wisselende bewolking en buien. In de Ardennen kunnen de buien een winters karakter aannemen. Het wordt kouder met maxima tussen 1 en 7 graden. Op het einde van de week blijven we onder invloed van een polaire luchtmassa maar een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden zorgt ervoor dat de luchtmassa stabiliseert. Het wordt bijgevolg droger en er is meer ruimte voor wat zon. Het is nog steeds vrij fris met maxima van 1 tot 4 graden in Vlaanderen en in de Ardennen maxima van amper 0 graden. ’s Nachts vriest het op de meeste plaatsen.

bron: Belga