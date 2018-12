“We staan vaker tijdens daluren in de file”

Meer dan 1.588 uur lang, of 66 volle dagen, werd er dit jaar een filelengte van meer dan 100 kilometer waargenomen in ons land. Dat zijn acht dagen meer dan in 2017, blijkt vandaag uit de filebarometer van Touring Mobilis. Opvallend is dat het aantal file-uren meer verspreid ligt. De verkeersdrukte neemt ook toe op de onderliggende wegen en vooral tijdens de daluren overdag. De verplaatsingen verlopen meer gespreid en mensen beseffen meer en meer dat ze voor niet-noodzakelijke verplaatsingen beter de spits mijden, verklaart Touring. “Mensen gaan vroeger of later, net voor of na de spits naar kantoor en stellen niet-noodzakelijke en vrijetijdsverplaatsingen uit”, klinkt het.

De filebarometer geeft verder ook aan dat er dit jaar slechts 5 uur een filelengte van meer dan 400 kilometer is waargenomen. Dat is opvallend minder dan vorig jaar. “Dat is vermoedelijk te danken aan de zachte winter en de droge maanden dit jaar”, aldus de mobiliteitsorganisatie. “De langste files worden meestal veroorzaakt door sneeuw- en regenval.”







bron: Belga