Ryanair – Spaans cabinepersoneel Ryanair plant nieuwe staking

Twee Spaanse vakbonden bij het cabinepersoneel van Ryanair in Spanje dreigen met een staking in januari als de Ierse maatschappij de loon- en arbeidsvoorwaarden niet verbetert. De vakbonden USO en Sitcpla roepen op tot arbeidsonderbrekingen van telkens 24 uur op 8, 10 en 13 januari nu een bemiddeling tussen hen en de Ierse luchtvaartmaatschappij is mislukt. De bonden vinden het “degoutant” dat Ryanair blijft weigeren om de nationale wetgeving toe te passen op de contracten van het Spaanse personeel in plaats van de Ierse.

bron: Belga