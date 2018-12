Ruim 10 miljoen euro schade door brand bij Airbus-dochter in Duitsland

Bij het bedrijf Premium Aerotec in het Duitse Augsburg, een dochteronderneming van de Europese vliegtuigbouwer Airbus, is in de afgelopen nacht een brand uitgebroken. De schade wordt geraamd op minstens 10 miljoen euro. Gevreesd wordt dat de brand zal leiden tot productieproblemen bij Airbus. Het vuur brak om een nog onbekende reden uit in de coatingafdeling van Premium Aerotec. De fabriek in Augsburg levert met name romponderdelen voor civiele en militaire vliegtuigen aan Airbus en is gespecialiseerd in lichtgewichtonderdelen uit koolstofvezel.

Volgens een woordvoerder van Premium Aerotec, Barbara Segel, heeft de brand gevolgen voor de productie van vrijwel elk Airbus-model. Over welke bestellingen concreet vertraging zouden kunnen oplopen, kon zij niets kwijt. Jaarlijks levert de fabriek onderdelen, assemblages en ganse rompstukken voor meer dan 600 nieuwe vliegtuigen.







Toen het vuur uitbrak waren geen werknemers aanwezig in het gebouw. In totaal stelt Premium Aerotec 10.000 mensen te werk, van wie 4.000 in de fabriek in Augsburg. Daarnaast heeft het bedrijf in Duitsland nog vestigingen in Bremen, Hamburg, Nordham en Varel, net als een fabriek in Roemenië.

bron: Belga