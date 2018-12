Petra Vlhova zegeviert in reuzenslalom van Semmering

Petra Vlhova heeft vandaag de reuzenslalom in het Oostenrijkse Semmering op haar naam geschreven. Na twee runs totaliseerde de Slovaakse een tijd van 2:04.72. Daarmee was ze 45 honderdsten sneller dan de Duitse Viktoria Rebensburg. De Française Tessa Worley mocht als derde mee op het podium (op 60 honderdsten). De Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin, regerend olympisch kampioene en vicewereldkampioene in de discipline, moest na een mindere tweede run tevreden zijn met plaats vijf.

Voor de 23-jarige Vlhova is het de eerste zege van het seizoen, de vijfde uit haar carrière. Haar vier vorige overwinningen behaalde ze telkens op de slalom.







De reuzenslalom in Semmering was de vierde van het seizoen, de veertiende manche in de wereldbeker alpijnse ski. De Italiaanse Federica Brignone, vandaag zesde, behoudt de leiding in de wereldbeker reuzenslalom. In de strijd om de algemene wereldbeker heeft titelhoudster Shiffrin een ruime voorsprong op de concurrentie.

Morgen staat in Semmering een slalom op het programma.

bron: Belga