Meer dan 60 mensen opgepakt voor mogelijke banden met IS in Turkije

De Turkse autoriteiten hebben vandaag meer dan 60 mensen opgepakt op verdenking van banden met terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat maakten lokale media bekend. Het parket van Ankara vaardigde arrestatiebevelen uit tegen 64 personen, van wie er 52 al zijn opgepakt in de hoofdstad, aldus het staatsagentschap Anadolu. De politie spoort de 12 anderen nog op. Daarnaast zijn tien vermoedelijke IS-leden van Iraakse origine opgepakt door de Turkse veiligheidsdiensten in de provincie Samsun, in het noorden van het land.

De laatste arrestaties komen nu Turkije een nieuw offensief tegen Koerdische milities in het noorden van Syrië voorbereid. Ankara wil ook de restanten van IS in Syrië elimineren.







Tussen 2015 en 2016 is Turkije getroffen door verschillende dodelijke aanslagen die werden toegeschreven aan of zijn opgeëist door IS. De laatste maakte 39 dodelijke slachtoffers, vooral buitenlanders, in een discotheek in Istanboel tijdens oudejaarsnacht 2017.

Bron: Belga