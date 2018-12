Kris Peeters ziet af van zitje in Antwerpse gemeente- en districtsraad

Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters zal niet gaan zetelen in de Antwerpse gemeenteraad en evenmin in de districtsraad van het centrumdistrict Antwerpen. Dat zegt De Tijd en het nieuws wordt bevestigd door de woordvoerster van Peeters. Als opvolgers komen nu Sam Voeten en Annelies Thoelen in respectievelijk de gemeente- en districtsraad terecht. Peeters was op 14 oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen nog kandidaat-burgemeester, maar CD&V zette een ontgoochelend resultaat neer en belandt de komende legislatuur zelfs in de oppositie.

“Kris Peeters had drie doelstellingen bij zijn kandidatuur voor Antwerpen: CD&V opnieuw op de kaart zetten in Antwerpen, resultaat boeken, maar vooral zorgen voor vernieuwing en verjonging van de lijst en CD&V”, laat zijn woordvoerster Miet Deckers vanavond weten. “Dit laatste wil hij nu ook daadwerkelijk tonen door kans te geven aan jonge kandidaten om te gaan zetelen.”







bron: Belga