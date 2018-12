Kerstactie van Pro League haalt recordbedrag op voor thuis- en daklozen

De tiende editie van de Kerstactie van de Pro League heeft een recordbedrag van 106.400 euro opgebracht ten voordele van de Belgian Homeless Cup (BHC). Dat maakte de Pro League vandaag bekend. Het gesigneerde truitje van Jelle Vossen (Club Brugge) ging voor 1.289 euro over de toonbank. Twee jaar geleden haalde de Pro League 92.300 euro op voor Damiaanactie. Dat was toen een record, maar mag nu van de tabellen gehaald worden. Voor het eerst rondt de jaarlijkse kerstactie de kaap van 100.000 euro.

Het shirt van Vossen ging voor 1.289 euro van de hand, daarmee doet de geblesseerde spits van Club Brugge net iets beter dan zijn ploeggenoot Hans Vanaken (1.280 euro). Gouden Stier Ally Samatta, wiens shirt van KRC Genk voor 1.020 euro geveild werd, vervolledigt de top drie.







De meest gegeerde special was een VIP-arrangement voor een Champions League-wedstrijd, dat voor 1.700 euro de deur uitging. Ook de aftrap van Standard-Anderlecht (1.600 euro), en de Champions League-finale bij analisten Gilles De Bilde en Johan Boskamp (1.500 euro) in de studio van Medialaan waren felbegeerd.

De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. 39 lokale teams, waarvan 12 in het Brusselse en 27 verspreid zijn over de rest van het land, gebruiken voetbal als instrument om meer dan 500 dak- en thuislozen te integreren in de samenleving. BHC lanceerde zijn campagne ‘My Team, My home’ op 15 oktober met een voetbaltoernooi op het Beursplein.

bron: Belga