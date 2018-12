Israëlische schrijver Amos Oz overleden

De Israëlische schrijver Amos Oz is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat melden de Israëlische media en het nieuws werd volgens persbureau Reuters bevestigd door zijn dochter in een tweet. Hij overleed aan kanker. Oz was een van de meest invloedrijke schrijvers in Israël en won in 1998 de Israel Prize for Literature. Hij kreeg ook verschillende buitenlandse prijzen en werd vaak genoemd als favoriet voor een Nobelprijs in de literatuur.

Zijn eerste werk werd in 1961 gepubliceerd, toen hij 22 jaar was. Intussen is hij wereldwijd beroemd en zijn werken werden in verschillende talen, waaronder het Nederlands, vertaald. Bekende werken zijn “Zwarte Doos”, zijn autobiografie “Een verhaal van liefde duisternis” en “In het land van Israël”.







bron: Belga