Gabonese regeringspartij uitgeroepen tot winnaar bij parlementsverkiezingen

Het grondwettelijk hof van Gabon heeft de resultaten van de parlementsverkiezingen geproclameerd. De regeringspartij (Parti Démocratique Gabonais, PDG) boekte een verpletterende overwinning. Met de proclamatie stoppen de functies van de regering van het land waarvan de president, Ali Bongo Ondimba, al meer dan twee maanden afwezig is na een beroerte. De oppositie behaalt minder dan 20 zetels van de 143 in het parlement. De voorzitter van het grondwettelijk hof, Marie-Madeleine Mborantsuo, kondigde aan dat de nieuwe parlementsvoorzitter op 11 januari wordt verkozen. De grondwet schrijft voor dat er een einde komt aan de werkzaamheden van de regering, na de proclamatie van de resultaten van de parlementsverkiezingen door het grondwettelijk hof. De regering gaat nu in lopende zaken tot een nieuwe is gevormd.

De eerste minister Emmanuel Issoze Ngondet moet zijn ontslag aanbieden aan president Bongo, die een nieuwe premier moet aanstellen. Die president is sinds 24 oktober afwezig, na een beroerte toen hij zich in Saoedi-Arabië bevond. Hij kreeg een maand lang verzorging in een ziekenhuis in Riyad, waarna hij naar Rabat werd overgebracht. Daar revalideert hij nog steeds. In afwachting van zijn terugkeer, waarvoor nog geen datum bekend is, heeft hij de premier opgedragen “aan de verwachtingen van de bevolking te voldoen”, aldus een bron uit de entourage van de president.







Drie leiders van de oppositiepartijen hebben gevraagd dat een medisch team naar Rabat trekt, om te bepalen of de president in staat is zijn functies te vervullen.

Bron: Belga