Dzjochar Tsarnajev in beroep tegen doodstraf voor aanslag op marathon van Boston

De advocaten van de Tsjetsjeense Amerikaan Dzjochar Tsarnajev (25) vroegen gisteren een hof van beroep in Boston om de doodstraf die hun cliënt kreeg voor het helpen uitvoeren van de aanslag op de marathon in Boston in 2013, te vernietigen. Bij die aanslag vielen drie doden, en raakten meer dan 260 mensen gewond. De advocaten stellen in een brief van 500 pagina’s dat het proces niet in Boston had mogen doorgaan. De 25-jarige Tasarnajev kreeg volgens hen geen eerlijk proces, omdat een rechter van een lagere rechtbank weigerde om de zaak naar een andere stad te verhuizen die niet zo getraumatiseerd was door de aanslag.

Ze ontkennen niet dat hun cliënt, die 19 jaar was op het ogenblik van de feiten, de aanval uitvoerde met zijn oudere broer Tamerlan Tsarnajev, die in klopjacht op de daders vier dagen na de feiten werd doodgeschoten. Maar de uitgebreide berichtgeving in de media over de aanslag zorgde er volgens hen voor dat de juryleden al op voorhand geloofden dat Dzjochar Tsarnajev de doodstraf verdiende.







Districtsrechter George O’Toole negeerde ook, zo klinkt het verder, het bewijs dat twee juryleden de zaak op sociale media becommentarieerden voor ze als jurylid werden aangesteld.

In 2015 kreeg Dzjochar Tsarnajev van een jury in Boston de doodstraf voor onder meer het plaatsen van bommen aan de eindmeet van de loopwedstrijd in Boston, op 15 april 2013, en voor het doodschieten van een politieman drie dagen later.

bron: Belga