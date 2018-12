Duitse politie valt kamp van milieuactivisten in bos binnen na incidenten rond Kerstmis

Na verscheidene incidenten in het bos van Hambach, in het westen van Duitsland, heeft de Duitse politie het kamp doorzocht van milieuactivisten die zich verzetten tegen het rooien van het bos voor mijnbouw. Ook een workshop was het doelwit van de inval, zei de politie vandaag. De politie ging op zoek naar brandbommen, betonscharen en andere spullen, zei een woordvoerster van de politie in Aken, bij de grens met Nederland en België. “Er zijn geen plannen om het kamp of boomhutten in het bos weg te ruimen”, zei ze. De politie had een huiszoekingsbevel van het gerecht in Aken.

Het energiebedrijf RWE wil een groot deel van wat overblijft van het bos, kappen om er bruinkool te ontginnen. Maar een administratieve rechtbank hield de kap voorlopig tegen om te laten nagaan of een beschermde vleermuissoort in het bos leeft.







Volgens de politie gooiden gemaskerde mensen op kerstavond en in de kerstnacht met benzinebommen en stenen naar het veiligheidskamp van RWE in het bos van Hambach. Twee voertuigen vlogen in brand en twee auto’s werden beschadigd door stenen.

Voor- en tegenstanders van bruinkoolontginning staan al jaren tegenover elkaar in Hambach.

bron: Belga