Brandstofprotest – Verschillende nachtelijke acties van gele hesjes in Henegouwen

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er verschillende acties van zogenaamde “gele hesjes” in de provincie Henegouwen, zo bevestigt de federale politie. Volgens de ordediensten verlopen de acties rustig.

Zo is er onder meer een filterblokkade opgezet op de N54 aan de grenspost van Jeumont. Ook op de N6 aan de grenspost in Bettignies wordt er actie gevoerd, maar het verkeer verloopt er vlot. Ook op de N5 in Couillet en op de E16, aan de snelwegparking van Houdeng staan er gele hesjes. Aan het rondpunt van de N59 in Lobbes verloopt het verkeer dan weer moeizaam.

bron: Belga