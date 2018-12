Blauwe gloed over New York na explosie transformator

In de New Yorkse wijk Queens was donderdagavond een opmerkelijke blauwe gloed te zien. Volgens de politie ligt de oorzaak bij de ontploffing van een transformator in een energiecentrale. Volgens een woordvoerder van het bedrijf Con Edison waar de explosie plaatsvond, waren er verschillende branden, maar heeft de brandweer die intussen onder controle.

Vele inwoners reageerden ongerust op Twitter. Op de internationale luchthaven van LaGuardia, die in Queens ligt, was er volgens NBC een stroomuitval als gevolg van het incident. Ook het treinverkeer ondervond hinder.

bron: Belga