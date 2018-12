Achtjarige jongen uit Guatemala die stierf in gevangenschap in VS, had griep

De achtjarige jongen uit Guatemala die op kerstavond overleed terwijl hij in gevangenschap zat in de Verenigde Staten, is mogelijk aan de griep gestorven. Dat melden de autoriteiten. De precieze doodsoorzaak is nog niet gekend, maar het is wel zeker dat de jongen besmet was met het Influenzavirus type B, aldus het Office of the Medical Investigator (OMI) van New Mexico. Verdere tests moeten uitsluitsel brengen over de doodsoorzaak van het kind. De jongen werd op 18 december opgepakt door de Amerikaanse grenspolitie en op 24 december naar het ziekenhuis gebracht. De artsen zeiden dat hij een verkoudheid had, en na 90 minuten mocht de jongen beschikken. Zijn situatie ging echter achteruit. Hij moest braken en verloor het bewustzijn, waarna hij weer naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij kort voor middernacht.

Eerder deze maand kwam ook al een meisje van 7 jaar uit Guatemala om het leven, enkele uren nadat ze opgepakt werd door de Amerikaanse grenspolitie. Beide overlijdens zorgen voor hevige discussies over de omgang met vluchtelingen, en in het bijzonder kinderen, in de detentiecentra aan de grens.

bron: Belga