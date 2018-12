2018 breekt record van minste neerslagdagen

Voor definitieve weerstatistieken over 2018 is het nog enkele dagen turven en tellen. Het aflopende jaar heeft alvast één record beet: dat van het minste aantal neerslagdagen in Ukkel sinds het begin van de metingen in 1833. Afhankelijk van nog wat gemiezer, worden er dat 141 of maximaal 143. Het record tot nu toe bedraagt 153 en stamt uit 1921. Dat geeft KMI-weerman David Dehenauw op Twitter mee. Toch wordt 2018 niet een van de droogste jaren. Dehenauw verwacht afgerond 645 mm neerslag (in Ukkel), wat een goeie 200 mm minder is dan normaal, maar niet rijp voor de top 10 van droogste jaren.

De gemiddelde temperatuur staat momenteel op 11,8 graden Celsius, waarmee 2018 afstevent om het tweede warmste jaar te worden na 2014 (11,9 graden). Ukkel zal afgerond op 1.900 uren zonneschijn uitkomen, goed voor het zesde zonnigste jaar sinds de start van die metingen in 1887.







bron: Belga