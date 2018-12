Waarom je champagne niet mag serveren in een ‘coupe’

Op Nieuwjaar kraken we al eens graag een fles champagne. Het zou zonde zijn om die godendrank niet in optimale omstandigheden op te dienen. Daarom vroeg The Times zich af welke glazen ideaal zijn om champage uit te drinken… en welke je beter in de kast laat staan.

In champagne zitten bubbels, en de vorm van je glas bepaalt hoelang het duurt vooraleer die bubbels verloren gaan. Die bubbels zijn niet alleen prettig in je mond, ze hebben ook ene sterke invloed op de smaak. En dus testte The Times in welk glas de bubbels het langst bewaard bleven.

Fluitjesglas







In het experiment namen verschillende glazen het tegen elkaar op: fluitjes, wijnglazen, cognacglazen en de traditionele coupe (zie Dita Von Teese). Die laatste moest al snel het loodje leggen. Na 17 minuten waren alle bubbels weg. Het cognacglas hield het 40 minuten vol en het fluitglas kwam als overduidelijke winnaar uit de bus. Pas na 72 minuten houdt de bubbelpret op.

De conclusie: hoe groter het oppervlak, hoe sneller de bubbels ontsnappen.

Bron: Nina