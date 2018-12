VIDEO. Reclamespot Disneyland Parijs doet je een traantje wegpinken

Kleine meisjes willen later Disneyprinses worden, en kleine kuikentjes… die kijken op naar Donald Duck. Disneyland Parijs raakt met zijn nieuwe reclamespot een gevoelige snaar.

Het themapark heeft met de feestdagen een nieuw reclamefilmpje op de wereld losgelaten en daarin belooft het magische parkt dat kinderdromen werkelijkheid worden.







In ‘The Little Duck’ vindt een eendje een strip van Donald Duck en raakt helemaal in de ban van zijn nieuwe held. Hij is ontroostbaar wanneer hij de strip verliest. Het vervolg bekijk je zelf maar!