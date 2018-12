VIDEO. Pakjesdief betrapt door heldhaftige buurman van slachtoffer

Een pakjesdief is opgepakt nadat hij op heterdaad betrapt werd door de buurman van het slachtoffer.

Het tafereel speelde zich twee weken geleden af. De dief loopt de oprit op van het slachtoffer en steelt een pakje.







Vervolgens zet hij het op een lopen, maar de buurman had hem in de gaten en probeert hem te vatten. De buurman was immers al op zijn hoede omdat iemand in zijn auto ingebroken had.

De achtervolging duurt tien minuten. Even later arriveert de politie en kunnen ze de pakjesdief inrekenen.