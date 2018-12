VIDEO. New York baadt in blauwe gloed

New York was gisterenavond getuige van een bijzonder spektakel. De stad baadde immers in een blauwe gloed. Het tafereel had haast iets sprookjesachtig, maar de werkelijkheid is heel wat minder mooi. Het buitenaardse licht was afkomstig van een explosie in een energiecentrale. Verschillende inwoners reageerden ongerust.

De woordvoerder van het getroffen bedrijf, Con Edison, braken er verschillende branden uit. Het blauwe licht werd veroorzaakt door de ontploffing van de transformator. De brandweer heeft intussen alles onder controle. De blauwe gloed was vooral te zien in de wijk Queens en zorgde ook voor een stroompanne, onder andere op de luchthaven van LaGuardia.